Polícia Civil recebe armamento novo para enfrentar criminalidade em todo o Rio Grande do Sul

A Polícia Civil aumentou o poder de fogo contra a criminalidade. Um lote de 103 submetralhadoras calibre 9 milímetros e de 97 fuzis calibres 5.56 e 45 foi entregue para a corporação. “É uma alegria receber armamentos novos e modernos, pois trazem maior segurança para os policiais civis vão ajudar no combate principalmente às organizações criminosas”, avaliou a Chefe de Polícia Civil, delegada Nadine Anflor. O principal é para os policiais de linha frente e que estejam nas investigações”, acrescentou.

Conforme o planejamento, 91 fuzis foram destinados prioritariamente para unidades de Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), de Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e ao Serviço de Apoio Aéreo (SAA). Já as seis armas restantes, adquiridas com doações recebidas de órgãos externos, destinam-se às DP de Teutônia, DP de Marau e à Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, em Porto Alegre.

Em relação às 103 submetralhadoras, 75 delas foram destinadas à Divisão de Armas, Munições e Explosivos do Departamento de Administração Policial. Outras 25 unidades, adquiridas para contemplados pela Consulta Popular 2018/2019, tiveram distribuição entre vários órgãos da Polícia Civil, além de três para as DPs de Cidreira e de Balneário Pinhal, bem como uma para a Draco de Lajeado. A entrega simbólica do armamento ocorreu na quinta-feira no Palácio Piratini, durante cerimônia que celebrou os 179 anos da instituição.