Polícia Civil recupera mais de uma tonelada de cargas roubadas em Porto Alegre

A Polícia Civil realizou uma ação, nesta quinta-feira, que resultou na recuperação de mais de uma tonelada de cargas roubadas no bairro Navegantes, em Porto Alegre. A apreensão contou com equipes da 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, sob a coordenação do delegado Arthur Raldi.

O caminhão e a carga foram roubados no dia 11 de setembro, quando três criminosos armados, em um veículo preto, renderam o motorista, assumiram a condução do veículo e fugiram, levando a vítima, que foi liberada posteriormente. O caminhão acabou sendo localizado, abandonado na zona Sul da Capital.

A carga, composta de latas de alumínio, foi localizada e apreendida pelos policiais em uma estabelecimento de reciclagem. O material foi restituído ao proprietário. O responsável pela reciclagem foi preso em flagrante, por receptação, crime em que é reincidente.