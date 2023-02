Polícia Civil resgata mulher em cárcere privado na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

A 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (1ª Deam) de Porto Alegre divulgou nessa sexta-feira o resgate de uma mulher que estava em cárcere privado e com potencial risco de ser vítima de um feminicídio. O companheiro dela foi preso em flagrante nessa quinta-feira no bairro Campo Novo, na Zona Sul da Capital. Segundo a delegada Cristiane Machado Pires Ramos, ele vai responder pelos delitos de cárcere privado, ameaça e violência psicológica praticados contra a companheira.

Conforme relatório técnico da rede municipal de proteção à mulher enviado à 1ª Deam, trata-se de um caso grave de violência doméstica pois o suspeito mantinha vigilância em tempo integral da vítima, impedindo-a de sair de casa sozinha. “A situação relatada demonstrou risco potencial de feminicídio para a vítima, pois o agressor a mantinha sob constante ameaça de morte”, enfatizou a delegada Cristiane Machado Pires Ramos, acrescentando que a vítima sofria tanto violência psicológica como física.

No momento das diligências, a equipe da 1ª Deam percebeu que a mulher apresentava “comportamento de profundo medo do suspeito, tendo minimizado os fatos apontados naquele relatório”. Conforme a delegada Cristiane Machado Pires Ramos. “a vítima foi acolhida e abrigada ficando mais tranquila para confirmar todas as violências sofridas”.

O homem já possui antecedentes por roubo, associação criminosa e corrupção de menores, utilizando no momento uma tornozeleira eletrônica por delitos patrimoniais.