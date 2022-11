Polícia Civil vê indícios de disputa pelo tráfico na execução de padrasto e dois irmãos em Gravataí

publicidade

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Gravataí já investiga a tripla execução ocorrida no final da noite dessa quinta-feira na rua B, no bairro Pôr do Sol. Um padrasto, de 61 anos, e dois irmãos, de 23 e 32 anos, foram mortos a tiros de calibres 380 e 38 no interior de uma residência. Uma quarta vítima dos disparos, companheira do jovem, teria ficado ferida na perna e fugiu do local.

“Os indícios apontam que eles estavam fracionando drogas para a venda. Pelo que a gente apurou com testemunhas no local, eles ficavam responsáveis por fazer tele entrega de drogas, alguém passava de moto e distribuía a droga”, afirmou na manhã desta sexta-feira o titular da DPHPP, delegado Daniel de Queiroz Cordeiro. Os dois irmãos tinham antecedentes criminais por narcotráfico. “A gente acredita que a motivação do crime esteja relacionada à disputa por regiões do tráfico de drogas", acrescentou.

O trabalho investigativo inclui a busca de imagens de câmeras de monitoramento na área para “identificar o carro que foi utilizado”, entre outras diligências. “Ainda não temos ciência de quantos indivíduos estavam nessa empreitada criminosa”, frisou o delegado Daniel de Queiroz Cordeiro.

O triplo homicídio mobilizou também os policiais militares do 17º BPM e as equipes do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal, ambos do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Um suposto Hyundai HB20, de cor preto, tipo hatch, com placas cobertas, teria sido visto no local do crime. Após o crime, os atiradores teriam fugido em direção à ERS 030.

Foto: Eduardo Pinzon / Record TV RS / Especial / CP