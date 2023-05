Polícia de Choque apreende mala com 12 tijolos de maconha em Caxias do Sul

publicidade

As equipes do 4º Batalhão de Polícia de Choque apreenderam, na noite dessa sexta, uma mala com mais 12 tijolos de maconha em uma residência no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. A ação ocorreu após a abordagem a um homem de 23 anos, que tinha um pacote com porções de maconha. Ele era o responsável por armazenar e distribuir o material que estava na casa.

No local, além da mala, os policiais encontraram duas balanças de precisão, um caderno com anotações e material para fracionar e embalar o entorpecente. Foram apreendidos 11,7 quilos de maconha e 16 gramas de MDMA e R$ 414.