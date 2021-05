Polícia de Santa Catarina faz operação contra facção em presídio do Rio Grande do Sul

publicidade

A Polícia Civil de Santa Catarina desencadeou a operação Argos no início da manhã desta quinta-feira para combater uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e homicídios. Houve o cumprimento de 177 mandados judiciais, sendo 124 mandados de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão.

Cerca de 200 agentes foram mobilizados. A investigação é conduzida pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil em Palhoça, sob comando da delegada Raquel Freire. Durante a operação, os agentes prenderam 15 criminosos e recolheram entorpecentes.

A ação ocorreu em 19 municípios catarinenses, incluindo 16 casas prisionais. No Rio Grande do Sul, segundo a delegada Raquel Freire, a ordem judicial foi executada na Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) não confirmou a informação à reportagem do Correio do Povo.

Em Rondônia, o alvo estava na Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Porto Velho. No total, em torno de 70 mandados foram cumpridos no sistema prisional.

Em Santa Catarina, as diligências aconteceram em Palhoça, São José, Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, Joinville, Garuva, Itapoá, Guaramirim, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul, Monte Carlo, Porto Belo, Imaruí, Campos Novos, Caçador, Criciúma, Jaraguá do Sul e Lages.