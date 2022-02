Polícia de SP apreende celular de jovem com indícios de ataque a escola

publicidade

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu o celular de um adolescente, nessa quarta-feira, com arquivos que faziam referência ao Massacre de Columbine, ocorrido nos Estados Unidos em 1999, na Columbine High School.

Policiais civis realizaram na quarta-feira diligências para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido no decorrer de investigações que apuravam uma denúncia realizada pela Agência de Investigações de Segurança Interna (HSI), da Embaixada dos Estados Unidos.

Após a quebra de sigilo de um celular, o autor das conversas foi identificado. Segundo a polícia, o adolescente mantinha em seu telefone arquivos sobre o caso conhecido como Massacre de Columbine, ocorrido nos Estados Unidos em 1999.

O protetor de tela do aparelho tinha a foto de um dos estudantes mortos e a frase "game over fim da vida". Durante as buscas em uma casa no bairro de Guaianazes, os agentes identificaram uma geladeira onde estavam escritos os nomes dos responsáveis pelos crimes à época, de Dylan Klebold e Eric Harris.

Nas buscas, outro celular foi apreendido e, após verificação, a polícia constatou que seria produto de um furto ocorrido em 2019. O adolescente foi apreendido e o homem autuado em flagrante por receptação.

Veja Também