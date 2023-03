Polícia de Uruguaiana prende homem com mais de 60 quilos de maconha

publicidade

A Polícia Civil prendeu um homem por tráfico de drogas, nesta sexta-feira, em Uruguaiana. Ele estava em uma residência com 61,7 quilos de maconha, divididos em 75 tijolos da droga, conforme a polícia. A prisão ocorreu no bairro Cobec (Porto Seco), em ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) do município.

A investigação começou quando policiais recebaram a informação de que a residência estava sendo utilizada como depósito de drogas que, depois, seriam distribuídas em locais de venda em Uruguaiana. Os policiais da Draco passaram a monitorar a casa na última semana e confirmaram uma movimentação de pessoas com características de ponto de venda de drogas: chegavam e saíam rapidamente, transportando sacolas com determinado volume.

Segundo o delegado Wellington Pinheiro, a prisão foi feita após a movimentação no local se repetir nesta sexta-feira. Quando dono da casa saiu para realizar a entrega de droga com uma bolsa, foi interceptado pelos policiais. O homem portava parte da quantidade apreendida de maconha e, ao ser questionado sobre o restante da droga, indicou que estava em um cômodo da residência.

Também foram apreendidos uma balança, um caderno de anotações e um celular. O indivíduo foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas. Conforme o delegado, um inquérito foi instaurado para apurar a participação de outras pessoas no crime. A ação contou com o reforço de agentes da Operação Fronteira.