Polícia deflagra três ações simultâneas contra o crime organizado na região Metropolitana

A Polícia Civil e a Brigada Militar, em ação conjunta contra o crime organizado na região metropolitana de Porto Alegre, apreenderam grande quantidade de drogas e armas na noite dessa sexta-feira, em dois bairros de Porto Alegre e na cidade de Canoas. Segundo a polícia, a investigação surgiu a partir de denúncias de movimentação suspeitas na zona Leste da capital, sede de uma facção criminosa. Cinco pessoas foram presas.

Após o trabalho de pesquisas e busca no sistema, a 1ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (DIN) do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), comandada pelo delegado Guilherme Dill, se dividiu em três equipes e de forma simultânea realizaram as ações.

A primeira ocorreu no bairro Humaitá, em Porto Alegre, onde estava ocorrendo uma transação de crack. No ato da abordagem, dois homens foram presos, o proprietário da oficina e um indivíduo que chegava num veículo HB20. Na ação, 4kg de crack e uma arma de fogo foram apreendidos.

A segunda ação ocorreu no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre, onde uma residência era utilizada como ponto de distribuição de maconha, cocaína e crack. Um homem que residia no local e utilizava uma motocicleta foi preso em flagrante e foram apreendidos cerca de 27 kg de maconha, 3 kg de crack e 2 kg de cocaína. Além disso, balanças de precisão e um bloqueador de sinal de telefonia também foram recolhidos.

A terceira ação ocorreu em Canoas, no bairro Niterói, e contou com apoio da Brigada Militar. No ato, em uma residência utilizada com esconderijo de armas, duas mulheres foram presas e armas de fogo de grande calibre foram apreendidas. Uma espingarda calibre 12 automática, uma sub metralhadora e uma pistola foram apreendidas. Além disso, cerca de 100 carregadores de fuzil foram apreendidos. Também havia maconha, cocaína e crack na residência.

As ações resultaram em prejuízos estimados de R$ 300 mil ao grupo criminoso.

Segundo o Delegado Guilherme Dill, “a investigação criminal qualificada e a parceria com outras instituições policiais possibilitaram a ação extremamente exitosa da 1ª DIN e materializa a investigação que já está em curso há bastante tempo. Além das apreensões, novas linhas de investigações se abrem para sempre responsabilizar as lideranças do crime organizado”, declarou.