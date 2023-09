Polícia desarticula esquema de extorsão comandado por detentos da Penitenciária Estadual do Jacuí

publicidade

A Polícia Civil deflagrou a 'Operação X-CON-V', nesta terça-feira, contra crimes de extorsão e associação criminosa. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Estância Velha, Alvorada e Charqueadas.



Conforme a delegada Luciane Bertoletti, titular da 3° Delegacia de Polícia de Canoas, seis pessoas acabaram sendo presas durante o cumprimento das diligências. Ainda segundo a delegada, que coordenou a operação, também foram apreendidos celulares, cartões bancários e um automóvel.



O alvo dos policiais era um grupo que praticava o crime conhecido como “golpe dos nudes”, no qual as vítimas eram extorquidas após trocarem mensagens de cunho sexual e fotos íntimas com os suspeitos, que se passavam por mulheres através de perfis falsos nas redes sociais. Os depósitos eram realizados na conta de duas investigadas, companheiras de dois detentos da Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ), onde a dupla cumpre pena por roubo e tráfico de drogas. "Com essa ação, a 3ªDP de Canoas soma mais de 150 prisões pelo golpe dos nudes, desde 2021", destacou Bertoletti.