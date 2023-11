Polícia encontra dinamite em caixa d'água de condomínio em Porto Alegre

publicidade

Três bananas de dinamite foram encontradas durante a madrugada desta terça-feira em uma caixa d'água de um condomínio na zona Norte de Porto Alegre. Segundo informações da Record TV, a ocorrência no bairro Santa Rosa de Lima mobilizou soldados do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Corpo de Bombeiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A localização do material se deu a partir da prisão de um homem nas proximidades do condomínio. Policiais militares realizavam uma ronda de rotina pelo local quando avistaram o suspeito, que deixava uma sacola em determinado ponto do bairro. Perseguido e preso, o homem avisou que dentro da sacola havia drogas. Em seguida, revelou aos PMs que mais entorpecentes seriam encontrados dentro da caixa d'água do condomínio.

Ao investigar a informação repassada, os PMs se depararam com três bananas de dinamite. A partir daí, acionaram o Bope e o Corpo de Bombeiros. A Samu também foi chamada para qualquer eventualidade na ocorrência. O material explosivo só foi retirado do local durante a madrugada, por volta das 4h. A Polícia Civil tenta apurar a origem da droga e das dinamites.