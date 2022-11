Polícia faz operação contra crimes de estelionato e associação criminosa em Santa Maria

publicidade

A Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância (DPICOI) de Santa Maria desencadeou na manhã desta quarta-feira a operação Hemera, visando combater os crimes de estelionato e associação criminosa.

Houve o cumprimento de sete mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, que envolvem duas investigações distintas e uma única vítima, um homem de 78 anos de idade, que teve um prejuízo de mais de R$ 350 mil. Quatro suspeitos foram presos. A ação, conduzida pela delegada Débora Dias, ocorreu em São Paulo e Itaquaquecetuba, no Estado de São Paulo.

A primeira investigação começou em julho deste ano e tratou do “golpe da soldada americana”. Através das redes sociais, os golpistas passaram a manter contato com a vítima, passando-se por uma soldada que estaria na guerra da Síria.

Tal "mulher" convenceu o idoso de que pretendia investir em imóveis no Brasil. Após longo período de trocas de mensagens, os golpistas convenceram a vítima de que enviariam caixas de dólares para que investisse em imóveis no país.

Para que essas supostas caixas de dinheiro chegassem, seria necessário efetuar pagamentos para os impostos da alfândega. A vítima então passou a realizar diversas transferências de valores ao longo do primeiro semestre deste ano para as contas fornecidas pelos investigados. Quando começou a desconfiar da ação dos golpistas, já tinha perdido o valor de R$ 265 mil.

A segunda investigação envolve a mesma vítima e ocorreu em julho deste ano. Trata-se do golpe do “falso leilão”. O idoso recebeu, através do aplicativo WhatsApp, uma mensagem que seria de uma suposta empresa de leilões e começou a realizar a negociação de um veículo.

A vítima efetuou depósitos de diversos valores em uma conta de um dos investigados, acreditando ser para pagamento de taxas decorrentes do processo de compra. Ao perceber que se tratava de um golpe, o idoso procurou a Polícia Civil. Ele já havia perdido R$ 74,8 mil.