Polícia Federal apreende mais de dois quilos de cocaína prensada na forma de sabonete

A Polícia Federal apreendeu mais de dois quilos de cocaína prensada na forma de sabonetes. O estratagema foi descoberto na segunda-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo. Os agentes da PF desconfiaram do nervosismo de um passageiro, que estava na fila do check-in, ao vê-lo se aproximando. O homem foi entrevistado e conduzido a uma sala reservada para busca pessoal e revista em seus pertences.

Dentro da mala do passageiro, que estava em voo de conexão proveniente do Rio de Janeiro, havia um grande volume de sabonetes. Por amostragem, os policiais abriram algumas embalagens e encontraram a cocaína prensada.

No total, 13 unidades continham a droga, somando mais de dois quilos. O suspeito, nacional da Letônia, que embarcaria para Doha, no Catar, com destino final em Kiev, na Ucrânia, foi então preso pelos policiais federais. Ele será apresentado à Justiça Federal, onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.