Polícia Federal apreende seis quilos de drogas em Santa Vitória do Palmar

A Polícia Federal apreendeu cerca de seis quilos de drogas na noite da última quarta-feira em Santa Vitória do Palmar, na região do Extremo Sul do Estado. O flagrante ocorreu durante abordagem a um ônibus da linha intermunicipal Santa Vitória do Palmar-Rio Grande no pórtico do município, na BR 471.

Na revista, um passageiro, de 21 anos, foi preso pelos policiais federais por tráfico de entorpecentes. Residente na região, ele estava com cerca de 3,1 quilos de crack e em torno de 2,9 quilos de cocaína dentro da bagagem.