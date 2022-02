Polícia Federal combate o contrabando de sementes de maconha do Uruguai para o Brasil

publicidade

A Polícia Federal do Rio Grande do Sul desencadeou na manhã desta quinta-feira a operação Semilla, que combate o contrabando de sementes de maconha do Uruguai para o Brasil e o envio delas e da droga de alta qualidade pelos Correios.

Houve o cumprimento de três mandados de busca e apreensão e de três ordens de prisão temporária em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina.

O grupo criminoso investigado é responsável pelo envio de mais de 147 encomendas para diversas partes do país. Os agentes apreenderam bens, mídias, telefones celulares, documentos, skank, sementes de maconha, petrechos de fabricação e embalagem de entorpecentes. Todo o material estava na residência de três investigados em Florianópolis.



As buscas realizadas tinham por objetivo a colheita de elementos de informação imprescindíveis para a investigação da Polícia Federal.

MOEDA FALSA

Em outra operação, a Polícia Federal prendeu na tarde de quarta-feira uma pessoa pelo crime de moeda falsa no Chuí. O flagrante foi realizado na agência dos Correios da cidade, sendo apreendido uma encomenda com notas falsas de R$ 50,00 e R$ 100,00, totalizando o valor de R$ 2 mil.

As cédulas repetiam o mesmo número de série, o que é impossível de ocorrer com uma nota verdadeira. O trabalho foi apoiado pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal.