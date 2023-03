Polícia Federal deflagra operação contra conflitos na Terra Indígena Cacique Doble

publicidade

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação Menés com o objetivo de reprimir conflitos na Terra Indígena Cacique Doble, motivados pela disputa entre grupos rivais que integram a mesma comunidade. A ação mobilizou 180 agentes e policiais militares. Houve o cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e outros 18 mandados de busca e apreensão na reserva e no município de São José do Ouro.

As investigações começaram a partir de quatro tentativas de homicídio ocorridas na comunidade indígena nos dias 18 e 19 de agosto do ano passado. Conforme apurado, no dia 8 daquele mês, um grupo ligado ao cacicado promovia retaliações e agressões contra opositores, momento em que um sobrinho do cacique foi atingido na perna por disparo de arma de fogo, provavelmente por um dos rivais.

Conforme a Polícia Federal, a partir desse evento, uma série de ações de extrema violência que foram perpetradas pela liderança da Terra Indígena e seus apoiadores contra o grupo adversário. Indígenas tiveram casas apedrejadas e foram expulsos das residências, opositores acabaram encarcerados e ataques com arma de fogo resultaram em três índios baleados e hospitalizados. Posteriormente, outros três indígenas foram capturados, agredidos e aprisionados.

Desde então, segundo a investigação, vários indígenas considerados de oposição ao cacique vêm sendo perseguidos, capturados e castigados, com o objetivo de não prestarem depoimento à Justiça. O trabalho investigativo realizou levantamento de local de crime e uma série de diligências que confirmaram as práticas delitivas e indicaram a permanente perseguição aos opositores do cacique e o elevado risco de novos conflitos violentos. Além das medidas judiciais investigativas, os agentes realizaram diligências para capturar foragidos.

Para a Polícia Federal, a prisão e responsabilização dos suspeitos dos atos criminosos pretende cessar o risco de agravamento da violência e propiciar condições de apaziguamento e unificação das lideranças da parte alta e da parte baixa da Terra Indígena, que compõem, na realidade, a mesma comunidade.