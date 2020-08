Polícia Federal e Receita Federal apreendem 217 quilos de maconha em Rio Grande

publicidade

Cerca de 217kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Federal e Receita Federal na noite de quinta-feira em Rio Grande. Os pacotes estavam no meio de uma carga de soja que estava sendo descarregada em terminal de grãos no Porto da cidade. O motorista do caminhão foi preso em flagrante.

Conforme o delegado da Polícia Federal, Gabriel Leite, funcionários do terminal perceberam quando os pacotes caíram da carreta e acionaram a Receita Federal e a Polícia Federal. "O caminhão vinha do Mato Grosso do Sul e estamos investigando o destino, mas há hipótese de que parte da droga tenha sido descarregada antes de chegar em Rio Grande", disse. O motorista responderá ao processo em liberdade.