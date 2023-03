Polícia Federal e Receita Federal apuram comércio virtual ilícito de mercadorias em Cachoeira do Sul

publicidade

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira uma ação de repressão ao contrabando e descaminho de mercadorias estrangeiras comercializadas para todo o Brasil a partir de lojas virtuais. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Cachoeira do Sul.

A investigação começou em setembro do ano passado, a partir de informações recebidas pela Polícia Federal sobre a possível importação e posterior comercialização ilícita de mercadorias estrangeiras por um casal residente em Cachoeira do Sul, já com histórico criminal pelos crimes de contrabando e descaminho.

Conforme apurado, os investigados comercializavam produtos ilegalmente importados, especialmente bebidas estrangeiras, como vinhos argentinos, chilenos e destilados, brinquedos, smartphones, condicionadores de ar, receptores de sinal de televisão e perfumes.

Além das vendas efetuadas através da internet, os investigados são proprietários de uma loja física localizada no centro de Cachoeira do Sul, que funcionava como um verdadeiro freeshop informal em território nacional. Eles poderão ser indiciados pela prática de descaminho, crime que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.

Conforme a Polícia Federal, “a introdução clandestina de produto tributável e a posterior comercialização causa sérios danos à economia nacional e desequilíbrio no mercado, tendo em vista que os comerciantes legais não conseguem competir com aqueles que adquirem mercadorias no exterior sem o recolhimento dos tributos”.