Polícia Federal extradita traficante brasileiro preso na Argentina

A Polícia Federal, em atuação conjunta com autoridades argentinas, extraditou, hoje, em São Borja, um brasileiro procurado pela Justiça do Rio Grande do Sul, para responder pelo crime de tráfico de drogas. O extraditado, que não teve o nome divulgado, havia sido preso em flagrante em 2015, na cidade, ao vender droga para um menor de idade.

Em 2019, ele fugiu do presídio local e havia suspeita de que estivesse na Argentina, onde foi capturado em outubro de 2021 na cidade de Posadas, após ter seu nome incluído na Difusão Vermelha, lista de procurados da Interpol, a pedido da 1ª Vara Criminal de São Borja. Desde então, permaneceu detido no país vizinho, até a conclusão do processo de extradição.

O preso tem 25 anos e foi entregue pela Interpol Argentina à Polícia Federal na cidade de Buenos Aires. De lá, embarcou em voo comercial até Porto Alegre e, posteriormente, em helicóptero da Polícia Civil até São Borja, sendo encaminhado ao Presídio Estadual da cidade.

Participaram do processo de extradição a Representação Regional da Interpol no Rio Grande do Sul, o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, a Aviação da Polícia Civil/RS, a Interpol na Argentina e a Delegacia de Polícia Federal em São Borja.