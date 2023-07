Polícia Federal faz operação contra tráfico internacional de drogas em porto do Paraná

publicidade

A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira a operação Kraken, cujo foco é o tráfico internacional de drogas através dos portos brasileiros. A investigação começou com apreensões em 1º de abril de 2021 e em 12 de fevereiro de 2022 de carregamentos de cocaína ocultados em contêineres que estavam no pátio do Terminal de Contêineres de Paranaguá, no Paraná, aguardando embarque para países europeus.

Os agentes da PF concluíram que a droga foi levada para o porto a bordo de caminhões, dirigidos por motoristas que tinham autorização para a realização de atividade lícita no terminal, mas que alteraram a rota programada para se aproximarem indevidamente de contêineres a serem contaminados. Um deles chegou a ser preso em flagrante na ocasião. O prosseguimento do trabalho investigativo permitiu a identificação do outro caminhoneiro, assim como de uma pessoa responsável pelo aliciamento e pagamento dos motoristas.

Na ação desta sexta-feira foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Paranaguá, com o objetivo de elucidar demais circunstâncias e coautores do crime. Após a conclusão das análises, o caso será encaminhado ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal para a responsabilização dos envolvidos.