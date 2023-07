Polícia Federal finaliza operação tráfico internacional de drogas em postos de Santa Catarina

publicidade

A Polícia Federal concluiu a operação Biguá de combate ao tráfico internacional de drogas em embarcações e nas regiões portuárias ao longo de todo o litoral de Santa Catarina. Houve o apoio da Polícia Militar e da Marinha do Brasil durante a mobilização ocorrida a partir do dia 3 deste mês e finalizada no sábado passado.

Entre as ações realizadas, os policiais federais intensificaram os patrulhamentos em regiões portuárias e realizaram mergulhos táticos para varredura antidrogas em cascos de grandes embarcações que estão fundeadas nos portos. A primeira etapa foi deflagrada na região de Imbituba, no Litoral Sul. Depois ocorre na área de Itajaí. A última fase aconteceu em São Francisco do Sul.

Durante a operação Biguá entrou em fase de testes um robô submarino controlado remotamente e que auxilia no processo de vistoria de possíveis carregamentos de drogas escondidos em cascos de embarcações. O equipamento é de aquisição da Universidade Federal de Santa Catarina, que pretende aperfeiçoar o equipamento para ser utilizado em atividades policiais. Os primeiros testes foram realizados no porto de Itapoá, no Litoral Norte de SC.

Foto: PF / Divulgação / CP