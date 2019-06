Polícia Federal impede entrada de sete argentinos no Rio Grande do Sul

publicidade

A Polícia Federal impediu o ingresso de mais sete torcedores argentinos pela fronteira do Rio Grande do Sul neste sábado. Os estrangeiros constam na lista de torcedores com histórico de atos violentos cometidos dentro de estádios, fornecida pelo governo argentino. As abordagens a ônibus de turismo e veículos de passeio ocorreram a partir da madrugada deste sábado (22).

Os chamados barra bravas foram impedidos de entrar no Brasil pelos policiais federais que atuam no controle migratório em Uruguaiana, São Borja e Santana do Livramento.

Na fronteira com Paso de Los Livres, houve três argentinos impedidos de ingressar no país.

Desde o início da competição, 10 torcedores foram impedidos pela Polícia Federal de ingressar no Brasil pela fronteira do Rio Grande do Sul. A Polícia Federal atua integrada à Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Brigada Militar, Polícia Civil, prefeitura de Uruguaiana e ANTT para intensificar a fiscalização e o atendimento aos turistas que ingressam no Brasil para assistir aos jogos da Copa América.

A Argentina enfrenta o Catar neste domingo (23), a partir das 16h, na Arena do Grêmio. Os argentinos entram em campo pressionados a vencer ou serão eliminados da competição. Os hermanos perderam de 2 a 0 para a Colômbia e empataram com o Uruguai em 1 a 1 na última quarta-feira (19).

