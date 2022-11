Polícia Federal investiga tráfico internacional de drogas entre Paraná e São Paulo

publicidade

A Polícia Federal investiga uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas a partir da região de Guaíra, no Paraná, e que tinha como destino a cidade de São Paulo. Na última sexta-feira foi deflagrada a operação Overlord.

Cerca de 100 agentes cumpriram 29 ordens judiciais, sendo 18 mandados de busca e apreensão e outros 11 mandados de prisão preventiva em Guaíra, Terra Roxa e Xambrê, no Paraná; e também em São Paulo, Barueri, Itupeva e Jundiaí, no Estado de São Paulo.

Houve ainda o sequestro de bens móveis e imóveis ligados a 19 investigados, o bloqueio de contas em nome das pessoas físicas e jurídicas vinculadas, em especial dos líderes, e também o bloqueio de 45 veículos de propriedade de seus membros.

A investigação durou aproximadamente um ano. No período, a Polícia Federal conseguiu vincular três flagrantes de tráfico de drogas à atuação da organização criminosa, sendo apreendidas mais de um tonelada de cocaína e 1,2 tonelada de maconha.



Os agentes da PF apuraram que o grupo criminoso se utilizava de empresas de transporte de fachada, cujos sócios eram “laranjas” conscientes do esquema e com as quais eram contratados fretes de mercadorias lícitas visando dissimular o carregamento de drogas em fundos falsos instalados nos caminhões.



O trabalho investigativo apontou um forte enriquecimento especialmente dos líderes da organização criminosa, permitindo a compra de imóveis, automóveis, entre outros bens de alto valor.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná através do Grupamento de Operações Aéreas.