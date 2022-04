Polícia Federal prende indivíduo que recebeu encomenda de dinheiro falso em Rio Grande

publicidade

A Polícia Federal prendeu um indivíduo pelo crime de moeda falsa na manhã desta segunda-feira na cidade de Rio Grande. O homem, de 31 anos, foi abordado pelos agentes no momento em que recebia, em sua residência, um envelope contendo dez cédulas no valor de 100 reais.

Conforme os policiais federais, as notas encomendas eram falsificadas e foram enviadas através dos Correios. O indivíduo foi indiciado pelo crime de moeda falsa e foi encaminhado ao sistema penitenciário da região.

Trata-se da segunda apreensão no município em menos de uma semana. O crime de moeda falsa está previsto no artigo 289, § 1° do Código Penal e pode gerar uma pena de até 12 anos de reclusão.

Conforme a Polícia Federal, a ação foi realizada no combate à circulação de dinheiro falsificado, o qual causa grande prejuízo econômico aos comerciantes e cidadãos.