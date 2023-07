Polícia Federal prende morador de Santa Rosa por armazenar material pornográfico infantil

publicidade

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma ação para combater o armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes em Santa Rosa. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pelos agentes, sendo que o suspeito foi preso em flagrante após, em uma análise preliminar, ter sido encontrada uma grande quantidade de arquivos com pornografia infantil armazenados no computador dele.

A investigação começou a partir de informações recebidas que indicaram que um indivíduo teria baixado conteúdo pornográfico infantil. Diligências realizadas pelos policiais federais identificaram o suspeito.

O trabalho policial prossegue com a perícia do computador e do telefone celular do morador de Santa Rosa com o objetivo de verificar o cometimento de outros crimes, como o compartilhamento de imagens, produção e o abuso sexual infantil.

O acusado foi conduzido à sede da Polícia Federal em Santo Ângelo, onde foi autuado em flagrante pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Será arbitrada fiança e, caso o valor não seja recolhido, o preso será conduzido ao sistema penitenciário.

