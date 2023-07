Polícia Federal prende morador de Seberi por pornografia infantil

publicidade

A Polícia Federal de Santo Ângelo prendeu na manhã desta quarta-feira um homem, de 42 anos, por armazenamento e compartilhamento de material contendo imagens de pornografia infantil em Seberi. Houve o cumprimento de ordem judicial na residência do suspeito. No local, os agentes recolheram um computador, um pendrive e um telefone celular. O material será agora periciado.

A investigação começou com o recebimento de informações que indicavam transferências de arquivos de imagens de pornografia infantil através de rede na internet na região Norte do Rio Grande do Sul. A partir de diligências realizadas, os policiais federais identificaram o indivíduo, que foi agora detido.