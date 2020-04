Polícia intercepta carregamento de maconha na BR 153, em Bagé

publicidade

Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil resultou na madrugada desta terça-feira na apreensão de cerca de 20 quilos de maconha em Bagé. O flagrante foi registrado na BR 153.

Em um trecho da rodovia, um Chevrolet Prisma, com placas de Canoas, foi abordado pelos policiais rodoviários federais e policiais civis. Na vistoria do veículo, o carregamento de droga foi descoberto escondido sob a forração das portas. Os três ocupantes do carro foram então presos. Um dos traficantes, oriundo de Canoas, entregaria o entorpecente aos outros dois criminosos, identificados como moradores de Bagé.

Houve ainda o recolhimento de uma pistola calibre 9 milímetros e dois revólveres calibres 38, munição, duas balanças de precisão e em torno de R$ 7,3 mil em dinheiro, cuja quantia é decorrente da negociação do entorpecente.