Polícia investiga feminicídio em Alvorada

Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Alvorada, sob comando da delegada Milena Simioli, apuram o caso do indivíduo, de 30 anos, que esfaqueou e matou a ex-namorada, de 33 anos, na madrugada desta sexta-feira. O feminicídio ocorreu na casa da irmã, do cunhado e dos sobrinhos, onde a vítima residia junto, no Beco do Bibi, no bairro Stella Maris.

“Eles tiveram um relacionamento amoroso que durou aproximadamente seis meses e estavam separados há dois meses. O autor queria retomar a relação, mas a vítima não tinha mais interesse”, relatou.

O suspeito e a vítima estavam bebendo juntos na noite dessa quinta-feira na casa. Depois, o indivíduo dormiu dentro do próprio veículo no pátio da casa, após ser autorizado.

Todos estavam dormindo no momento do crime. “O cunhado viu o autor em cima da vítima no quarto. Eles entraram em vias de fato”, afirmou a delegada Milena Simioli, confirmando a prisão do suspeito. Levada ao hospital, a vítima morreu durante atendimento médico.