Polícia investiga quadrilha que se apropriava de carros de luxo locados para clonagem no RS

Oito veículos de luxo, avaliados em mais de R$ 1 milhão, foram apreendidos na manhã desta quinta-feira na operação Camaleão da Polícia Civil, que resultou na prisão de 14 integrantes de uma quadrilha especializada em alugar veículos em locadoras para apropriarem-se dos carros visando posterior clonagem. A ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubo de Veículos (DRV) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), sob comando do delegado Rafael Liedtke.

Houve o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão e outros 14 mandados de prisão preventivas em Porto Alegre, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Tramandaí, Sapucaia do Sul, Gravataí, Lajeado e São Leopoldo. Telefones celulares e documentos também foram recolhidos.

Os veículos apreendidos foram um Ford Mustang GT Premium V8, ano 2018; um Land Rover Evoque, ano 2015; um Land Rover Evoque, de 2013; um Mercedes-Benz Classe C; um Ford Fusion AWD Turbo Ecoboost, ano 2013; um Chevrolet Cruze Hatch LTZ, ano 2013; um Mitsubishi Pajero, ano 2019, e um Mitsubishi L200 Triton, ano 2015.

Um dos principais alvos foi preso preventivamente enquanto dormia em um imóvel situado dentro condomínio de luxo fechado em Capão da Canoa, no Litoral Norte, avaliado em cerca de R$ 3 milhões.Havia três carros importados na garagem, estimados em cerca de R$ 500 mil, sendo a Land Rover Evoque, a Mitsubishi Pajero e a Mitsubishi L200 Triton.

Já o Ford Mustang GT Premium V8, de cor laranja, estimado em R$ 400 mil, foi localizado em um sítio no bairro Lomba Grande, em. Os agentes da DRV têm imagens inclusive do automóvel sendo dirigido pelo principal alvo.

Segundo o delegado Rafael Liedkte, a quadrilha está sendo investigada pelos crimes de associação criminosa armada, roubos e furtos de veículos, porte ilegal de armas de fogo, receptações de carros roubados, adulteração de sinais identificadores, falsificação de documentos públicos, uso de documentos falsos, apropriações indébitas e estelionatos.

“As medidas judiciais cautelares executadas são decorrentes de investigação que se iniciou há mais de nove meses, quando chegou ao conhecimento dos policiais da DRV a existência de uma quadrilha especializada em cooptar laranjas para alugarem veículos em locadoras gaúchas, visando à clonagem (adulteração das numerações de placas, vidros, chassi e motor) e repasse a outras quadrilhas especializadas no cometimento de delitos patrimoniais diversos, como roubos a estabelecimentos comerciais, entre outros”, explicou.

Roubo e anúncio

Além disso, no decorrer das investigações, os policiais civis identificaram que a quadrilha também instigava criminosos a roubarem ou furtarem veículos na Capital”, acrescentou. Ao menos um dos carros, um Fiat Argo, foi clonado e encaminhado ao Uruguai, antes que entrasse a restrição administrativa.

Em outro caso, um Jeep Compass, após ter sido roubado e clonado, foi oferecido à venda em plataforma digital pelo valor de R$ 179 mil. “Entretanto, alguns usuários desconfiaram do anúncio e telefonaram para o proprietário do veículo original, que afirmou jamais ter colocado seu veículo à venda em qualquer site de venda automobilística”, frisou o titular da DRV. Os carros clonados também eram repassados para outros grupos envolvidos em delitos patrimoniais.

A primeira ocorrência registrada sobre a atuação do grupo é de março deste ano, quando um suspeito foi detido com dois veículos clonados escondidos em uma residência em Tramandaí, no Litoral Norte. A quadrilha falsificava documentos e selos de reconhecimento de firma em contratos de compra e venda de carros e até de imóveis, sendo que nesse último caso fingiam ser corretores para vender casas de outras pessoas.

Durante o trabalho investigativo, os policiais civis flagraram também um dos suspeitos conduzindo um Jaguar avaliado em R$ 187 mil. Já outro criminoso encomendou o roubo de uma Toyota Hilux para clonar e ficar com ela para uso próprio. Um terceiro integrante da quadrilha foi monitorado quando passeava de lancha no Litoral Norte.

Jaguar também foi apreendido durante a operação / Foto: Polícia Civil / Divulgação / CP

A equipe da DRV descobriu até que os bandidos viajavam para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para gastar o dinheiro obtido com o crime, ostentando vida de luxo, compras de lanchas e motos aquáticas.

Caminhonetes também foram apreendidas na operação / Foto: PC / Divulgação / CP