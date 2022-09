Polícia investiga se ataque a escola na Bahia teve participação de outra pessoa

publicidade

A Polícia Civil da Bahia apura se houve participação de outra pessoa no ataque de um adolescente de 14 anos a uma escola em Barreiras, na zona oeste do estado, que culminou na morte de uma aluna cadeirante de 19 anos.

A apuração inicial da corporação indica que o jovem teria agido sozinho, segundo comunicado da polícia. No entanto, as investigações prosseguem analisando outras possibilidades. O autor do ataque, um adolescente de 14 anos, pulou o muro da escola e atacou a jovem com armas brancas e disparo de arma de fogo. A estudante não resistiu.

O jovem foi baleado por uma terceira pessoa, ainda não identificada, e foi internado em estado grave em uma unidade de saúde da região.