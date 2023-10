Polícia investiga tentativa de sequestro de aluno próximo a colégio na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Policiais do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca) apuram uma suposta tentativa de sequestro, ocorrida no início da tarde desta segunda-feira, na zona Sul de Porto Alegre. Segundo o registro da ocorrência, tripulantes de um veículo tentaram raptar um aluno, no entorno de um colégio particular, localizado na Avenida Icaraí.

A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que trava uma disputa judicial pela guarda dele com o pai. Segundo ela, duas mulheres tripulavam um Clio - placas DFF2194 - quando tentaram raptar o menino de 10 anos, no momento em que ele chegava na instituição de ensino.



Conforme funcionários, o crime ocorreu entre 12h15min e 12h30min. A mulher teria relatado a eles que as supostas sequestradoras saíram do carro e tentaram agarrar a criança. Ainda de acordo com o relato, ela se agarrou ao menino e caiu no chão, momento em que elas teriam desistido do sequestro e fugido.

Segundo a delegada Camila Defaveri, investigações preliminares revelaram que o veículo utilizado no crime já foi gravado circulando em Viamão, na região Metropolitana, por diversas vezes. Nas imagens, ainda de acordo com a delegada, o pai da criança aparecia dirigindo o automóvel.

Os policiais estão apurando os fatos e intimando o homem, para que ele preste esclarecimentos. Até o momento desta publicação, ele ainda não havia sido localizado.