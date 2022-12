Polícia localiza corpo de homem suspeito de matar esposa na frente da filha de 6 anos em Ijuí

publicidade

A Polícia Civil confirmou à Rádio Guaíba, neste sábado, que localizou o corpo de Mateus Fernando Einsen, de 29 anos, em uma área rural de Ijuí. Segundo a corporação, ele foi encontrado morto após assassinar a esposa a tiros na presença da filha do casal, de seis anos, no município da região Noroeste.

De acordo com as investigações, Thallua Rodrigues Nunes, de 24 anos, foi baleada pelo companheiro dentro de casa, no bairro Elisabeth, por volta das 23h50min de ontem. O suspeito fugiu do local após o crime.

Nesta manhã, o corpo dele foi localizado na região da Colônia Santo Antônio. Ele teria cometido suicídio, segundo a polícia, por arma de fogo.

A corporação apura a motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Ijuí (DEAM), sob coordenação do delegado Gustavo Arais.