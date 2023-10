Polícia localiza quatro corpos que seriam de traficantes suspeitos de matar médicos no Rio

publicidade

A Polícia do Rio de Janeiro localizou, na noite dessa quinta-feira, quatro corpos, que seriam de traficantes responsáveis pela execução de três médicos na orla da Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do site R7.

Segundo uma das principais linhas de investigação da polícia, eles estariam envolvidos no atentado que matou Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim, este irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL). Um quarto médico, Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, foi levado ao hospital e sobreviveu.

Os cadáveres estavam em dois carros, segundo a Delegacia de Homicídios e a inteligência da polícia fluminense. Três estavam dentro de um carro na rua Abrahão Jabour, nas proximidades do Riocentro. O outro veículo, com um corpo, foi achado na avenida Tenente-coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul.

Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP). Foi médico residente no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) entre 2020 e 2021. Ele fazia parte da Rede D’Or, em São Paulo.

Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, era médico assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) desde 1992. Fazia parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.

O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, que não está em pauta a federalização da investigação.

“Estamos desde o início do dia com a nossa equipe da Polícia Federal apoiando a Polícia Civil com informações de inteligência. A Polícia Federal tem um banco de informações bastante robusto e importante para apoiar as investigações”, disse Cappelli.