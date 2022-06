Polícia prende homem com quase 200 caixas de bebidas em ônibus em Osório

publicidade

Após denúncia anônima, uma guarnição da Força Tática do 8º BPM prendeu, na madrugada deste domingo, um homem por transportar cerca de 200 caixas de bebidas alcoólicas sem procedência na BR 101, em Osório.

No km 1 da rodovia, no bairro Encosta da Serra, o ônibus que dirigia foi abordado pelos policiais. O veículo, com placas de Sapiranga, estava sem passageiros. O motorista, de 40 anos, foi identificado e preso em flagrante por descaminho. A carga foi apreendida, junto com outras caixas contendo peças de telefone celular.