Polícia prende mulher suspeita de matar marido a facadas no Rio de Janeiro

Uma mulher de 33 anos foi presa nesta segunda-feira no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por ser suspeita de matar o companheiro a facadas. De acordo com informações iniciais, ela confessou o crime na delegacia. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso, mas a motivação teria sido uma suposta traição.

O casal estava junto há 14 anos e tinha dois filhos, de acordo com informações da Record TV Rio. A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada por homicídio qualificado e vilipêndio de cadáver, quando o corpo é desrespeitado.