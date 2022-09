Polícia prende suspeita de raptar mãe e filho em Novo Hamburgo

publicidade

A Brigada Militar prendeu neste sábado uma mulher acusada de sequestrar a mãe e seu bebê recém-nascido em Novo Hamburgo. Após receberem a informação de moradores do bairro Lomba Grande, zona rural da cidade, que uma mulher fora vista com um bebê na região, policiais do 3° batalhão de policia militar (3°BPM) se deslocaram ao local indicado e realizaram a detenção.

Segundo a BM, o sequestro teria ocorrido nesta sexta-feira. A mãe da criança informou que conheceu a mulher em uma UPA, e que a mesma teria oferecido roupas para seu filho e que após isso se dirigiram de táxi à residência da suspeita na cidade de São Leopoldo.

Ainda na sexta o pai da criança, de 40 anos, realizou o registro sobre desaparecimento de pessoa, e alegou ter feito contato com a mãe do bebê por volta das 13h tendo à vítima relatado ter chegado no endereço da suspeita, onde desde então não havia mais conseguido contato com sua companheira.

A vítima relatou que foi alvo de agressões físicas e ameaças de morte e chegou em uma UPA com ferimentos na cabeça. A partir do relato, ela mencionou o sequestro da criança. A BM foi acionada e conduziu a mãe para uma delegacia. Mais tarde, a sequestradora foi localizada e presa e o bebê foi devolvido à família.