Polícia prende três suspeitos de participação na tentativa de assassinato de promotor

publicidade

Uma semana após a tentativa de assassinato do promotor de Justiça Jair João Franz, em Teutônia, três suspeitos de participação no crime foram presos. O trio foi detido na manhã desta quinta-feira durante operação conjunta da Policia Civil, Ministério Público, Brigada Militar, Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e Instituto-Geral de Perícias (IGP) denominada Custos Legis. São duas prisões preventivas e uma temporária.

A Polícia vai detalhar as prisões e outras informações em coletiva de imprensa às 10h30, no fórum de Teutônia. De acordo com a Polícia Civil, várias ordens judiciais foram cumpridas, entre mandados de busca e apreensão e prisões, sendo que no decorrer da operação já haviam sido cumpridas outras medidas cautelares. A operação ocorre em razão da tentativa de homicídio sofrida pelo promotor.

Por volta das 21h, de 17 de agosto, Franz foi atingido por um disparo, que atingiu o braço e o tórax, próximo a sua casa, no bairro Centro Adminstrativo, no município de Teutônia, na mesma região. O suspeito utilizava uma balaclava, espécie de capuz que protege motociclistas, que foi abandonada nas imediações. Depois de ser atingido, Franz conseguiu entrar na residência e pedir ajuda à esposa.