Polícia Rodoviária apreende quatro toneladas de maconha no Paraná

publicidade

Mais de quatro toneladas de maconha foram apreendidas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná na noite desta segunda no município de São José das Palmeiras, na região Oeste do Estado. O flagrante aconteceu durante patrulhamento realizado no km 432 da PR 317, em uma área rural da cidade.

A droga estava em um caminhão Volkswagen que tracionava um semi-reboque. Dezenas de fardos do entorpecente estavam na carroceria do veículo. O motorista foi preso. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu.