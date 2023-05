Polícia Rodoviária Federal apreende 2,7 toneladas de maconha em falso ônibus escolar no MS

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2,7 toneladas de maconha que estavam sendo transportadas em um falso ônibus escolar no Mato Grosso do Sul. O flagrante ocorreu na noite de sábado passado no km 60 da BR 158, no município de Paranaíba.

O efetivo da PRF fazia a ronda na estrada e suspeitou do ônibus escolar parado no acostamento, junto a um posto de combustíveis. O condutor do veículo informou que o veículo não estava quebrado, mas não soube informar porque estava no local. Ele alegou ainda não ter carteira nacional de habilitação e nem CPF.

Após fiscalização minuciosa no veículo, os policiais rodoviários federais localizaram 3.175 tabletes de maconha no assoalho e teto, totalizando 2.797 quilos da droga. Preso, o motorista confessou que buscou o entorpecente em Campo Grande, mas não revelou qual seria o destino final do carregamento. Ele disse ainda uma caminhonete atuava como batedor. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Paranaíba.