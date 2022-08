Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de seis toneladas de maconha no Paraná

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de seis toneladas de maconha no final da noite dessa segunda-feira na BR 376, em Tibagi, na região dos Campos Gerais, no Paraná. A droga estava sendo transportada em um caminhão Iveco Eurotech, com placas de Curitibanos, em Santa Catarina, que foi abordado em um posto de combustíveis às margens da rodovia.

No compartimento de carga da carreta, o efetivo da PRF encontrou 6.140 quilos de maconha escondidos sob uma carga de silagem. O motorista, um catarinense de 45 anos, contou que buscou o veículo já carregado em Umuarama e o entregaria em Curitiba. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Ponta Grossa.

O flagrante aconteceu após os policiais rodoviários federais receberem uma denúncia sobre um caminhoneiro que estava trafegando pela contramão na BR 376. Além de envolvimento com o tráfico de drogas, o condutor estava com a carteira nacional de habilitação suspensa.