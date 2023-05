Polícia Rodoviária Federal intercepta mais de meia tonelada de maconha em Bom Jesus, na Serra

publicidade

Um carregamento com mais de meia tonelada de maconha foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira em Bom Jesus, na Serra. A droga estava em uma Toyota Hilux, com placas de São Jorge do Ivaí, no Paraná.

Em operação de combate à criminalidade, o efetivo da PRF deu ordem de parada para o condutor da caminhonete na BR 285. No entanto, o motorista desobedeceu e fugiu em direção a São Francisco de Paula.

Após cinco quilômetros de fuga, na ERS 110, na saída para Jaquirana, o condutor jogou-se para fora do veículo em movimento e entrou dentro de um matagal às margens da rodovia. Buscas ao traficante estão sendo realizadas na área com apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil.

No interior da Hilux, os policiais rodoviários federais encontraram cerca de 600 quilos de maconha. Houve a constatação de que a caminhonete estava com ocorrência de furto, ocorrido em abril deste ano em Maringá, no Paraná. O veículo usava placas clonadas.