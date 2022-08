Polícia tenta identificar veículo envolvido em descoberta de cabeça de homem em Porto Alegre

publicidade

O delegado Gabriel Casanova, plantonista da Volante do Departamento de Homicídios e responsável inicial pela investigação sobre a descoberta da cabeça de um homem em um saco de lixo em Porto Alegre, relatou nesta quarta-feira que a Polícia Civil tenta localizar um veículo sedan, possívelmente de cor prata. Nele estaria a pessoa que deixou a parte do corpo humano na calçada da rua Cruzeiro do Sul. Casanova afirmou que a cabeça teria sido jogada por volta das 6h30min.

"Algum tempo depois, uma pessoa passou por aqui e notou que se tratava de uma cabeça humana. A partir daí, ela acionou a Polícia Civil e a Brigada Militar. Fizemos a perícia aqui e agora estamos trabalhando na identificação da vítima e deste carro que teria sido usado na ação", explicou Casanova.

Questionado sobre um possível recado a alguém ligado ao bar, já que a cabeça foi deixada na calçada do estabelecimento, Casanova descartou a hipótese. "É possível que tenha ligação com o tráfico de drogas. Primeiro precisamos identificar a vítima, mas temos a noção de que foi aleatório. Estamos trabalhando com uma lista de desaparecidos e sabemos que há uma pessoa da região que consta nesta lista. Vamos verificar se é esta pessoa ou não", disse.

Reforço de policiamento

O major Márcio Costa Limeira, do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), afirmou que a Brigada Militar já vem reforçando o policiamente na região há alguns dias. "Neste ano já chegamos ao volume de 210 armas apreendidas. Esta situação específica depende muito da investigação, mas o reforço da região irá acontecer, até para que se busque mais informações sobre o caso", salientou.