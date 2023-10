Polícia usa retroescavadeira para entrar em prédio controlado por facção no Centro de Porto Alegre

publicidade

Foi preciso uma retroescavadeira para que policiais civis e militares pudessem entrar em um prédio na Praça Rui Barbosa, no Centro de Porto Alegre. O local, utilizado como base por uma facção, foi um dos 35 alvos de busca e apreensão da Operação Faciem, deflagrada nesta terça-feira, que, além da Capital, também ocorre em Alvorada, Gravataí, Viamão e Canoas.

Durante a ação, que ainda contou com o auxílio de cães farejadores, foram apreendidas porções de maconha e crack. De acordo com a Polícia Civil, o imóvel funcionava como central de distribuição de drogas. Era para lá que uma organização criminosa de Alvorada, mas que também atua em Porto Alegre, enviava porções de drogas para serem vendidas na região Central.

De acordo com o tenente-coronel Fábio Schmidt, comandante do 9 BPM, antes dos traficantes, o local havia sido ocupada por uma invasão. Porém, após a facção tomar conta do lugar, a movimentação ali passou a ser supervisionada. “Os faccionados agiam como se fossem porteiros. Eles que autorizavam quem entrava e quem saía de lá”, destacou.



Segundo o delegado Rafael Pereira, ainda duas pessoas ainda moram no prédio. De acordo com os policiais, elas não atuam junto aos criminosos. “Em uma porta estava escrito a palavra 'moradora', em letras garrafais. A residente era uma mulher muito pobre e esse foi o jeito que ela encontrou para mostrar que não era parte da facção.”



A organização criminosa alvo da Operação Faciem, que já prendeu oito criminosos, é investigada por envolvimento em 16 homicídios. O líder do grupo é apontado como sendo Deividi Vilanova dos Santos, o 'Zóio', que cumpre pena na Penitenciária Modulada de Charqueadas.

Com uma retroescavadeira, a Polícia Civil arrombou um prédio, no entorno da Praça Rui Barbosa, no Centro de Porto Alegre. O local era utilizado como base por uma facção. Porções de crack e maconha foram apreendidas



📹Marcel Horowitz pic.twitter.com/RwnSxUs6ON — Correio do Povo (@correio_dopovo) October 31, 2023