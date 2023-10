Policiais civis pedem adesão do governo gaúcho a cursos de qualificação do Ministério da Justiça

publicidade

Quinta-feira é o último dia para que o governo do Rio Grande do Sul manifeste interesse para aderir ao projeto Bolsa-Formação, criado pelo Ministério da Justiça para qualificar profissionais da Segurança Pública. Enquanto se aproxima o final do prazo, servidores da Polícia Civil pedem ao Executivo Estadual que assine o acordo, que vai disponibilizar bolsas no valor de R$ 900 por mês aos inscritos.



O vice-presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia (Ugeirm), Fábio Nunes Castro salienta que o Bolsa-Formação integra o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), que prevê cooperação entre União e entes federados. O governador Eduardo Leite aderiu ao Pronasci 2, em abril, possibilitando a doação de viaturas, drones, pistolas, capacetes, coletes, munições e uniformes, totalizando mais de R$ 1,7 milhão em investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).



As bolsas, explica Nunes, são uma extensão do Pronasci 2, que possibilitam que servidores tenham acesso a cursos de formação online. "É um oportunidade de qualificação excelente. Além disso, as bolsas servem de estímulo e de auxílio financeiro aos servidores, que vivem um momento de arrocho muito grande", afirmou.



Entre as aulas oferecidas, ainda conforme o vice-presidente da Ugeirm, estão a especialização em direitos humanos e o combate a práticas de lavagem de dinheiro. Também de acordo com ele, através dos cursos, os agentes vão receber pontos de merecimento, exigidos pela Polícia Civil para efetuar promoção de cargos.



Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, os cursos visam aprimorar o Estado Democrático de Direito, o fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e a defesa dos direitos e garantias fundamentais, sobretudo àqueles relativos à proteção das minorias e grupos vulneráveis. No total, serão disponibilizadas 100 mil bolsas-formação em todo o país.



Em contato com a reportagem, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a possibilidade de adesão ao Bolsa-Formação está sendo analisada por técnicos da pasta.