Policiais fecham rinha de galo e apreendem mais de R$ 30 mil em Taquara

publicidade

Uma rinha de galo foi fechada no interior de Taquara, no Vale do Paranhana, na noite de quinta-feira pela Brigada Militar. No momento da operação conjunta do 1º Batalhão Ambiental da BM (1º BABM), de Osório, e do 3º BABM, de Taquara, foram flagrados 23 participantes. O local está situado em uma propriedade rural na Estrada da Glorinha. Os policiais também apreenderam ainda R$ 30 mil, além de animais, equipamentos e armas.

O dinheiro apreendido, arrecadado por meio de apostas, era na quantia de R$ 34.017,65 reais. Além disso, os policiais recolheram 207 Galos e apreenderam 373 quilos de carne bovina e de frango sem procedência, materiais e também apetrechos utilizados na rinha, como biqueiras de metal, esporas e medicamentos. Uma motosserra, da marca Stihl, e um aparelho de Digital Video Recorder (DVR), que grava imagens de câmeras de monitoramento, também foram confiscados.

Para evitar novas rinhas, os policiais, acompanhados de uma equipe da Secretaria Estadual de Agricultura, destruíram três arenas utilizadas para os confrontos.

Na abordagem, também foram encontradas uma pistola com dois carregadores e 21 munições calibre 765, dois revolveres e 23 munições calibre 38 e um rádio HT, que operava na mesma freqüência da Brigada Militar. No veículo do proprietário da rinha, ainda foram encontradas uma arma com dois carregadores e 21 munições calibre .380, que constavam como furtadas.