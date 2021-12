Policiais flagram rinha de galos em Erechim

publicidade

O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) de Erechim flagrou uma rinha de galo em atividade nesse sábado. No local, foram encontradas 47 pessoas em um galpão, onde estava acontecendo a rinha de galos. Foram localizados 50 galos de rinha, dos quais 2 estavam em combate no centro do galpão, um estava morto e os demais encontravam-se em gaiolas.

Também foram localizados materiais como biqueiras de aço, esporas, medicamentos entre outros, utilizados para potencializar os danos e lesões causados nos animais. Foi apreendida também uma balança para pesagem dos galos e um caderno de anotações das apostas. O local possuía estrutura com arquibancada e cadeiras para os apostadores. Foram identificados os proprietários dos galos de rinha e lavrado Termo Circunstanciado.