Policiais militares prendem criminoso autuado 28 vezes por roubos de ônibus em Porto Alegre

A Brigada Militar recapturou um foragido da Justiça, nesta sexta-feira, nos arredores da Vila Planetário, no bairro Santana, zona Central de Porto Alegre. Ainda conforme os soldados, o homem foi preso próximo a um ponto de drogas.



O boletim da ocorrência destaca que o traficante caminhava pela rua Jacinto Gomes, no bairro Santana, quando deu meia-volta ao avistar uma viatura do 9º BPM. Na sequência, durante a abordagem, os soldados verificaram que se tratava de um criminoso, com mandado de prisão em aberto.



De acordo com o apurado pela reportagem, o foragido é Marcio Luciano Pereira da Silva, condenado a 8 anos de reclusão. Ele responde por tráfico e associação ao tráfico, além de já ter sido autuado 28 vezes por roubos de ônibus.