Policial militar é baleada durante tentativa de sequestro em Florianópolis

A tentativa de sequestro de um morador de Canoas resultou em policial militar baleada e ferida no começo da madrugada desta segunda-feira na Ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Ao menos um dos criminosos foi detido.

O homem também teve leves escoriações. Ele havia sido rendida na porta de uma residência que havia alugado para passar o final de semana na capital catarinense. Quatro criminosos efetuaram a abordagem e o colocaram dentro de um Volkswagen Voyage, de cor vermelha, na rua dos Arenques, na praia de Jurerê Internacional.

Após o sequestro, os bandidos fugiram em alta velocidade pela rodovia SC 401, onde depararam-se com uma barreira da Polícia Militar Rodoviária. Houve confronto e na troca de tiros, uma policial militar foi atingida na perna. Um dos suspeitos saiu do local com o carro, mas a vítima jogou-se para fora do automóvel em movimento, ficando machucada. O indivíduo foi alcançado depois pelo Bope no bairro de Rio Tavares.

Os outros três cúmplices escaparam pelo mangue. A área foi cercada com apoio da Polícia Militar. Um segundo confronto foi registrado. O trio ainda não havia sido localizado apesar das buscas.