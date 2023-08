Policial Militar da reserva é condenado por tentativa de homicídio em Passo Fundo

publicidade

O Tribunal do Júri condenou o policial militar da reserva Carlos César Fachini por tentativa de homicídio ocorrida em junho de 2012. A vítima sofreu graves sequelas, incluindo dificuldades de fala, coordenação e locomoção. Fachini recebeu uma sentença de 5 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O julgamento foi realizado nesta terça-feira no fórum da Comarca de Passo Fundo.

O promotor de Justiça Fernando Andrade Alves, que participou do julgamento, destacou que o réu já havia sido condenado anteriormente em 18 de agosto de 2022, porém, essa sentença foi anulada devido a uma questão formal relacionada à ordem dos quesitos.

Os fatos ocorreram na madrugada de 17 de junho de 2012, na Rua Esmael de Quadros, Vila Luiza, em Passo Fundo. Durante uma festa de aniversário na casa do réu, a vítima e seu irmão entraram em confronto com outra pessoa, causando danos à residência. Fachini interveio na situação e agrediu violentamente os irmãos com socos e chutes, mesmo diante dos pedidos para que parasse.

O promotor argumentou que o réu agiu com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de matar, destacando que ele atingiu um dos irmãos diversas vezes com violência, inclusive golpeando a cabeça da vítima caída. A tentativa de homicídio só não foi consumada devido à intervenção de amigos e familiares que socorreram a vítima e a levaram ao Hospital São Vicente de Paulo, onde recebeu tratamento intensivo.

A vítima ficou com sequelas graves e permanece utilizando cadeira de rodas, devido ao "traumatismo crânio encefálico por um meio contundente. As lesões provocadas no outro irmão foram escoriações no antebraço e braço direitos, região temporal esquerda e lábio inferior.