Ponto de venda de drogas é descoberto em Viamão

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil deflagrou uma operação na noite dessa terça-feira em Viamão e “estourou” um ponto de venda de drogas que foi recém aberto pelos traficantes após uma ação anterior do órgão policial na mesma região.

Em uma residência na rua Francisco Braga, no bairro São Lucas, a equipe do delegado Alencar Carraro apreendeu cerca de 3,5 quilos de maconha, meio quilo de cocaína do tipo escama de peixe que possui alto grau de pureza e ainda 206 gramas de crack.

Centenas apetrechos usados no tráfico de entorpecentes e documentos de contabilidade e movimentação financeira foram também recolhidos durante a operação. No local, os policiais civis prenderam em flagrante um traficante de 18 anos que estava foragido. Em novembro passado, os agentes desativaram uma boca de fumo na área e descobriram que os traficantes abriram um novo ponto de venda, o que desencadeou a ação do Denarc.